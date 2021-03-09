بلمهدي: تجار ومروّجو المخدرات يستحقون الإعدام

كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، أن المعتدين علينا بسموم المخدرات هم يعتدون على البشرية.

وأوضح الوزير، خلال ندوة حول خطورة المخدرات “ألية المكافحة ووسائل المعالجة”، أن المخدرات هي آفة خطيرة.

وكشف الوزير، أن الحديث عن المخدرات أصبح بمثابة الحديث عن العصابات والجرائم التي تهدد البلدان والإقتصاد.

وأوضح الوزير، أن هناك العديد من ضحايا المخدرات على غرار التلاميذ والأطفال والشباب يستهلكون المخدرات ويحتاجون للمتابعة.

وأفاد بلمهدي، أن إستهلاك المخدرات والخمور هو إعتداء على العقل ويعاقب عليه مثل قتل النفس في الشريعة.

وكشف في ذات السياق، أن صعوبة الخروج من الإدمان على المخدرات هو أمر صعب يجب تظافر الجهود عليه.

وأفاد الوزير، أن تجارة المخدرات هي محرمة، ومن يتخذ لها قوانين تحميها ويبحثون لها عن الترويج لا يحبون الخير للبلاد.

وأفاد الوزير، أنه تحدث سابقا أن تجار ومروجو المخدرات يستحقون الإعدام نظرا للخطورة التي تحدق بالمجتمع.