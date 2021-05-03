بلمهدي: حوادث المرور فعلت فينا ما لم يفعله بنا الوباء

قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، اليوم الاثنين، إن حوادث المرور فعلت فينا، ما لم يفعله بنا الوباء.

وداء هذا خلال مشاركته في يوم دراسي حول العنف المروري في شهر رمضان، أسبابه وطرق علاجه.

وقال الوزير إن العشر الأواخر من شهر رمضان فرصة للتسابق في الخيرات، والعمل فيها أفضل من الأيام السابقة.

وأضاف “ولكن الصائم يتعرض إلى إرهاق أكثر، بسبب تغير نمط حياته اليومية في تقطع النوم وتركه بعض العادات التي كان يقوم بها سابقا”.

وتابع “كم فجعنا عندما نكون جالسين على طاولات الإفطار ونسمع بوفاة احدهم في حادث مرور، وكان أحد أهلنا أو أصدقائنا”.

وأكد “فعلت فينا الطرق ما لم يفعله بنا الوباء، الأرقام الأخيرة مرعبة”.

وأشار بلمهدي أن العنف في الطريق بمثابة الوباء الذي يقتل الناس، وأحيانا بسلوك فيه رعونة وبدون مسؤولية.

واستذكر الوزير مناورة قام بها احد الشباب، والتي قام خلالها بدفع سيارة أخرى لحافة الطريق وكادت أن تهلك فيها أنفس.