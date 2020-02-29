بلمهدي حول تعليق رحلات العمرة: الحفاظ على الأبدان مقدم على الحفاظ على الأديان

قال وزير الشؤون الدينية، يوسف بلمهدي، اليوم السبت، أن الإجراء الذي قامت به السعودية بتعليق رحلات العمرة مؤقتا بسبب فيروس كورونا، لقي استحسانا من طرف كل الدول.

وتعليقا على هذا القرار، قال الوزير في ندوة صحفية جمعته مع وزير الصحة، أن الحفاظ على الأبدان مقدم على الحفاظ على الأديان.

وأكد بلمهدي، أن هذا الإجراء الذي اتخذته المملكة العربية السعودية، وقائي ومؤقت، وذلك حتى تسيطر الجهات المعنية على هذا الفيروس، بجهود العلماء والخبراء.

واستشهد الوزير، بالآية الكريمة: “فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ”، وبحديث الرسول عليه الصلاة والسلام، فيما معناه عدم إدخال مريض على صحيح والعكس.

وقال بلمهدي، أن الاحتياطات من الأوبئة، واجبة في الشريعة الاسلامية، وكون السعودية مكان يجتمع فيه الناس من كل مكان من العالم، فإن هذا الإجراء هو لصالح الناس.

وبهذه المناسبة، شكر وزير الشؤون الدينية، المملكة السعودية، مؤكدا ان هذا الإجراء يهدف للحفاظ على سلامة المعتمرين، وأن الدولة الجزائرية، تحترم هذا القرار.

ومن جهة أخرى، طمأن الوزير، المواطنين، أن وكالات الأسفار لا تهدف إلى الإستيلاء على أموال المعتمرين من خلال هذا الإجراء.