بلمهدي: قرار إعادة فتح المساجد من اختصاص الحكومة.. ولا جديد عن موسم الحج

كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، أن قرار إعادة فتح المساجد يعود إلى الحكومة وحدها.

وأضاف الوزير، أن الحكومو هي التي ستعلن عن ذلك إستنادا إلى تقارير اللجنة العلمية المختصة.

وقال الوزير على هامش لقاء تشاوري جمعه بالمفوضة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، مريم شرفي، حول إعادة فتح بيوت الله للصلاة في الأيام القليلة القادمة، بأن مثل هذا القرار يتخذ من طرف الحكومة وحدها، بناء على توصيات الهيئة العلمية المختصة التي تقدم يوميا التقارير عن وضع الوباء إلى الجهات العليا ولا يملك أي أحد الآن القرار في هذا الشأن ولا حتى الوزارة لأن مثل هذا القرار لا يمكن أن يكون أحاديا.

وأضاف الوزير، بأن هذا الأمر ليس من اختصاص أي وزارة بل من اختصاص الحكومة التي تعلن عن ذلك، مشيرا إلى أن وزارة الشؤون الدينية تتابع باهتمام النتائج المحققة اليوم في مجال انحسار عدد الإصابات بفيروس كوفيد-19 وتسعد لذلك.

وتابع الوزير يقول”تقارير الخبراء في الجانب الصحي والطبي توحي بالتفاؤل وبأن تداعيات الجائحة بدأت تخف بفضل احتياطات المواطنين، وأنه بقدر التزام المواطنين بالاحتياطات سيما منها ارتداء الكمامة فإننا سنقلل من حجم هذه الجائحة وسنذهب إلى إعادة فتح المساجد”.

وفي رده على سؤال حول مصير موسم الحج لهذا العام، قال بلمهدي، ” إننا ننتظر دائما التقارير الطبية العالمية خاصة تلك الصادرة عن السعوديين الذين يتابعون عن كثب تطور الوضع”، مضيفا أن الجانب السعودي راسل الجهات المعنية في الجزائر ودعا إلى عدم المضي في الإجراءات النهائية لعملية الحج إلى غاية النظر في تطور الوضعية الوبائية”.

وأكد بلمهدي أن التشاور “قائم بين الجانبين ونأمل خيرا لكن لم يصلنا بعد أي شيء يذكر بخصوص مصير حج هذا الموسم”.