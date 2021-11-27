أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، على هامش إدلائه بصوته في الإنتخابات المحلية، اليوم السبت، إنه يبارك هذا المسعى وهذه المرحلة التي وصلت إليها الجزائر.

وقال الوزير، في تصريح لتلفزيون “النهار”: “نحن نبارك هذا المسعى وهذه المرحلة التي وصلنا إليها. بفضل جهود كل المواطنين الواعيين بخطورة المرحلة وضرورة بناء واستكمال بناء مؤسسات الدولة. وفعلا هذه هي المحطة الأخيرة لبناء مؤسسات الدولة”.

وأضاف بلمهدي: “كلنا مع الجزائر حتى تقف وتبقى قوية وشامخة في المستقبل. وسنمر بعدها بإذن الله إلى بناء الشأن الإقتصادي والاجتماعي وهذا ما وعد به رئيس الجمهورية”.

كما ذكر الوزير، بقول الإمام عبد الحميد إبن باديس: “يا نشئ أنت رجاؤنا. وبك الصباح قد اقترب. خذ للحياة سلاحها. وخض الخطوب ولا تهب”.

وأضاف بلمهدي : “من فجروا الثورة كانوا شبابا، والذين سيبنون الجزائر، ينبغي أن يكونوا شبابا أيضا”.

هذا وأدلى وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، صباح اليوم السبت، بصوته الإنتخابي، بمدرسة عائشة الباعونية في بوسعادة.

وإنطلقت صبيحة اليوم السبت عملية التصويت لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية. وهذا تحت شعار “تريد التغيير أبصم وأتمم البناء المؤسساتي”. كما تعهد به رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

كما سيكون أزيد من 23 مليون مواطن مع الموعد الإنتخابي، منهم 12824978 رجال و10892501 إمرأة، من اجل إختيار ممثليهم عبر ممثليهم بالمجالس الشعبية البلدية والولائية. وستكون هذه الإنتخابات بنمط جديد من الاقتراع يستند على القائمة المفتوحة. وذلك بتصويت تفضيلي دون مزج وهذا لعهدة مدتها 5 سنوات.

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