بلمهدي: لهذا السبب لم نفتح المساجد سابقا

كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، اليوم الإثنين، عن سبب عدم فتح المساجد قبل الآن، مؤكدا أننا في حرب ويجب أن نستعد ونتدرب قبل فتح بيوت الله.

وأورد بلمهدي: “نحن نريد أن نستعد قبل الفتح، هذه حرب ولا زلنا في حرب، الفيروس لم ينتهي، ولا نستطيع فتح كل المساجد لأننا نريد تكييف المواطن مع هذا الوضع لأنه خطير”.

وأضاف الوزير: “علينا التحلي بالعقل و الحكمة، والإبتعاد عن العاطفة.. يجب أن نتدرب على هذا الوضع، ونستطيع التحكم في العدد، وهي مسألة مؤقتة”.

وطمأن وزير الشؤون الدينية، المواطنين، أنه سيأتي اليوم الذي ستفتح فيه كل المساجد وتقام صلاة الجمعة.

وشدد بلمهدي على عدم الإستعجال في هذا الأمر قائلا: “لماذا نستعجل، العجلة من الشيطان، 6 أشهر ونحن نكافح ونجاهد ليل نهار، ليس بالأمر السهل أن نفتح بين ليلة وضحاها”.

وكشف الوزير، ان عدد المساجد الكيرة التي سيتم فتحها تفوق الـ4 آلاف عبر الوطن.

مشيرا إلى أن التقدريات تعود للولاة بخصوص فتح المساجد، حسب الوضعية الوبائية للحي اول المنطقة.

وأوضح بلمهدي أن فتح المساجد سيكون مراقبا، وسيتم وضع منظومة اليقظة الوطنية التي يشرف عليها الولاة، وتم وضع لجنة متابعة والتي سترفع تقارير يومية للوزارة.

مشيرا إلى أن هذا الفتح جاء بعد دراسة لواقع الهياكل الموجودة في البلاد، وبالتشاور مع اللجنة العلمية.

وذكر وزير الشؤون الدينية، أن الجزائر تستعد لفتح المسجد الأعظم.