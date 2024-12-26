بلمهدي يؤكد حرص الدولة على دعم الزوايا في إرساء قيم الوسطية والاعتدال

أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، حرص الدولة على الاهتمام بالزوايا ودعمها بهدف إرساء قيم الوسطية. والاعتدال ومجابهة التيارات الدخيلة على الهوية الوطنية.

وقال الوزير، خلال جلسة عامة للمجلس الشعبي الوطني، خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة. أن “الزوايا القرآنية خدمت الاسلام والسنة النبوية الشريفة. وكانت بمثابة الصخرة في مواجهة الاستدمار الفرنسي وكل الحملات التبشيرية التي تعاقبت على الجزائر”.

وأكد أن قطاع الشؤون الدينية يبذل “جهودا معتبرة لترقية هذه المؤسسات الدينية العريقة بهدف إرساء قيم الوسطية والاعتدال. ومجابهة التيارات الدخيلة على هويتنا الوطنية”. مشيرا إلى أنه تم “اتخاذ العديد من الاجراءات للحفاظ على الزوايا وتعزيز دورها في بناء الفرد والمجتمع. في ظل التحديات القائمة، من خلال الزيارات المختلفة إلى هذه الزوايا. والاستماع إلى انشغالات شيوخها”.

ويحرص قطاع الشؤون الدينية -يتابع الوزير- على تنظيم مسابقات خاصة بطلبة الزوايا الأجانب وعددهم 400 طالب. مضيفا أن الوزارة “تعتزم ترسيم ملتقى وطني للطلبة الاجانب المنتسبين إلى هذه الزوايا”.