بلمهدي يزور قبر العلامة عبد الحميد بن باديس

ريأتي هذا خلال زيارة عمل وتفقد، قادته إلى ولاية قسنطينة، أين كان في استقباله الوالي، عبد السميع سعيدون.

كما قام بتدشين مسجد الإعتصام بالمدينة الجديدة علي منجلي، وتفقد أشغال المركز الثقافي الاسلامي الجارية .

وأشرف الوزير ووالي الولاية، على تخرج الدفعة السادسة لطلبة معهد تكوين الاطارات الدينية، والتي تضم 28 مدرس قراني و 17 إماما.

وخلال المراسم، أكد الوزير على دور و مسؤولية الإمام و المعلم في التأمين الفكري والمجتمعي، ونقل مبادىء الاحترام و الحوار الهاديء، الذي يضمن شروط البناء وخدمة البلاد.