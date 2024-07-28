بلمهدي يشارك في المؤتمر الدولي للإفتاء بمصر

سيشارك وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، في أشغال المؤتمر الدولي التاسع للإفتاء لسنة 2024، بجمهورية مصر العربية.

وحسبما أفاد به بيان للوزارة، أن “وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، يقوم بزيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية للمشاركة في أعمال المؤتمر الدولي التاسع للإفتاء لسنة 2024”.

ويأتي هذا المؤتمر تحت عنوان “الفتوى والبناء الأخلاقي في عالم متسارع”. حيث يزمع انعقاده بالقاهرة في الفترة الممتدة من 29 إلى 30 جويلية الجاري، الموافق ل 23 و24 محرم 1446 هجرية.