بلمهدي يشرف على افتتاح ندوة علمية خاصة بالمرشدات الدينيات لولايات الوسط

أشرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، اليوم الإثنين، بدار القرآن الشيخ أحمد سحنون بئر مراد رايس، على افتتاح فعاليات ندوة علمية خاصة بالمرشدات الدينيات لولايات الوسط.

وفي بيان للوزارة، فإن موضوع الندوة جاء تحت عنوان “الإرشاد الديني النسوي …الرسالة والوسيلة”.

وزير الشؤون الدينية “لا وفيات ولا مرضى في صفوف الحجاج”

كما أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، أن نتائج المرحلة الأولى من حج 2022، مطمئنة. كما أشار الوزير، إلى أن مصالحه لم تسجل أي وفيات أو حالات مرضى في المستشفيات أو تهيان للحجاج. واعتبرها، عبر فيديو نشرته الوزارة في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، مؤشرات ناجحة.

في حين، هنأ وزير الشؤون الدينية، جميع الإخوة الأعضاء على نجاح الموسم الأول، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج الموسم الثاني. مردفا “هذا النجاح كان مكللا بفضل توجيهات رئيس الجمهورية الذي حرص أن يكون التكفل الأمثل لحجاجنا الميامين”. تابعا و”قد كانت الخطة محكمة في الشطر الأول”.

كما أشار يوسف بلمهدي، إلى أن القطاع “يستعد للخطة التالية وهي مشاعر والتي تعتبر مهمة جدا”. مضيفا “لا شك أنها ستفضي لنجاح أكثر نعين حجاجنا ونرافقهم بالمناسك الأخرى، فالحج عرفة وأعظم موعد مع الله سبحانه وتعالى”.

في حين، ذكر المسؤول الأول في قطاع الشؤون الدينية، أن المرافقة الطبية والإرشادية ستكون حاضرة مع الحجاج. “من حيث الفتوى والتوجيه الديني وكذا تعليمات الحماية المدنية”.

كما تابع الوزير، و”كل الطاقم البعثة يعمل 100 بالمائة بل يزيد من قدراته حتى يتكفل بالحجاج بمشعر عرفة ومزدلفة”. وكذا “في أيام التشريق ايام الرجم “. وسيتابع العمل في الموسم الثاني مع زوار سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام.

تنصيب اللجنة الوزارية المكلفة بالتحضير للأسبوع الوطني للقرآن الكريم

كما أشرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف الدكتور يوسف بلمهدي صبيحة اليوم الاثنين، بمقر الوزارة على تنصيب اللجنة الوزارية المكلفة بتحضير فعاليات الأسبوع الوطني للقرآن الكريم 1444هـ/ 2022م.

وحسب بيان للوزارة، ركز الوزير خلال الاجتماع، على ضرورة توفير كل الظروف لإنجاح فعاليات الأسبوع الوطني في طبعته الـ24.

ويعتبر الأسبوع الوطني للقرآن الكريم، من أهم المحطات القرآنية التي تشهدها الجزائر.