بلمهدي يشرف على ندوة تكوينية للأئمة المنتدبين لمسجد باريس

أشرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف الدكتور يوسف بلمهدي،على ندوة تكوينية للأئمة المنتدبين لتأطير النشاط الديني بمسجد باريس الكبير.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الدينية، تم تأطير هذه الندوة من طرف إطارات من وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ووزارة الشؤون الخارجية.

وسيلتحق هؤلاء الأئمة البالغ عددهم 58 إماما ومرشدتين دينيتين، بأماكن انتدابهم بفرنسا ابتداء من الغد 31 أوت 2021.

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