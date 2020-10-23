بلمهدي يعزي في وفاة إمام مسجد وعائلته اختناقا بالغاز ببوفاريك

قدم وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، اليوم الجمعة، تعازيه في وفاة إمام وعائلته اختناقا بالغاز ببوفاريك.

ونشرت وزارة الشؤون الدينية، عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك، “ببالغ الحزن والأسى والتأثر تلقى وزير الشؤون الدينية نبأ وفاة إمام سمجد أبي عبيدة بن الجراح ببلدية بوفاريك، الشيخ ناصر الدين دحمام وزوجته وأبنائه الثلاث اختناقا بالغاز”.

وأضافت الوزارة “أمام هذا المصاب الجلل والموقف العصيب يتقدم الوزير اصالة عن نفسه ونيابة عن كافة إطارات وموظفي قطاع الشؤون الدينية بأصدق عبارات العزاء والمواساة لعائلتي المتوفين”.