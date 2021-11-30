بلمهدي يعلق على تصنيف جامع الجزائر كأفضل التصاميم المعمارية بالعالم

قال يوسف بلمهدي وزير الشؤون الدينية والأوقاف، أن تصنيف جامع الجزائر ضمن أفضل التصاميم المعمارية في العالم لعام 2021، شرف كبير للجزائر.

كما تحدث بلمهدي على ضرورة تشجيع السياحة الدينية، مشيرا غلى توقيع الوزارة، لعدة اتفاقيات مع وزارة السياحة، لتحديد مسار السياحة الدينية. بالإضافة إلى إعداد بطاقية وطنية للمعالم الدينية.

ومن جهة أخرى، أكد بلمهدي إن الوزارة تعمل على حماية الهوية الوطنية والذاكرة والمرجعية الدينية، عن طريق إرساء تعاليم الإسلام.

كما تعمل الوزراة على ترقية الخطاب الديني الذي يقي مجتمعنا من الأخطار بما يضمن الاستقرار.

وأشار بلمهدي إلى أن البلاد تستقبل مجموعات من المسيحيين، حيث تسهر مصالحه على احترام حرية العبادات في إطار القانون.

ومن جهة أخرى، أشار ذات المتحدث، إلى ضرورة ضبط رزنامة مواقيت الصلاه، حيث تم تسجيل بعض الاختلالات.

وحول منظومة التعليم القرآني، قال بلمهدي أن مصالحه تحصي حوالي مليون طالب. كما تحدث عن تكييف برامج التكوين وتحسين المستوى لفائدة المرأة.

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هذا وأُختير مسجد الجزائر الأعظم كواحد من أفضل التصاميم المعمارية الدولية لعام 2021.

وتوج مسجد الجزائر الأعظم، بالجائزة السنوية من قبل متحف شيكاغو أثينيوم للهندسة المعمارية والتصميم والمركز الأوروبي لتصميم الفنون المعمارية.

وتقدمت السفارة الأمريكية لدى الجزائر، بتهانيها للجزائر، على هذا التتويج المشرف للمسجد الأعظم الذي أبهر العالم بتصميمه المعماري.

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