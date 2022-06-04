بلمهدي يقف على التحضيرات الخاصة بموسم الحج
وقف وزير الشؤون الديتنية والأوقاف، يوسف بلمهدي اليوم السبت، على التحضيرات الخاصة بموسم الحج لهذ العام.
وفي بيان للوزارةن فقد قام الوزير صباح اليوم بزيارة عمل وتفقد إلى مقر الديوان الوطني للحج والعمرة وذلك للوقوف على التحضيرات الخاصة بموسم حج هذا العام 1443هـ/2022م
وفي هذا السياق، استمع الوزير لمختلف الشروحات والعروض المقدمة من طرف المدير العام للديوان، والمتعلقة بمختلف العمليات التنظيمية لحج هذا الموسم.
كما أسدى الوزير توجيهاته بضرورة مواصلة التنسيق التام مع مختلف القطاعات ذات الصلة بعملية الحج من أجل ضمان القيام بكافة الإجراءات لضمان التكفل الأمثل بالحجاج الميامين، لا سيما ما تعلق بعملية دفع تكلفة الحج.
هذا و أعلن الديوان الوطني للحج والعمرة، اليوم السبت، عن تمديد الآجال الخاصة بالإجراءات الإدارية والصحية. كما أشار بيان الديوان إلى أن القرار يمس أيضا عملية دفع تكلفة الحج.
وذكر، البيان ذاته، أن الآجال تم تمديدها إلى غاية يوم الأربعاء 8 جوان الجاري. كما جاء القرار –حسب الديوان- بالتنسيق مع مختلف القطاعات المشاركة في تنظيم عملية الحج لهذا الموسم.
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بلمهدي.. سيكون لكل ولاية إمام مفتي
كما قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، اليوم السبت، إن الجزائر سيكون لها في كل ولاية إمام مفتي.
كما أشار وزير الشؤون الدينية، يوسف بلمهدي إلى أن جامع الجزائر سيحتوي على 7 أئمة مفتين.
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رئيس الجمهورية يُعين مأمون القاسمي عميداً لجامع الجزائر برتبة وزير
في حين، عيّن، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بتاريخ 10 مارس 2022، محمد مأمون القاسمي الحسيني، عميداً لجامع الجزائر، برتبة وزير.
وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية: “بعد استشارة الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان. عيّن، اليوم، رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، السيد محمد مأمون القاسمي الحسيني، عميداً لجامع الجزائر، برتبة وزير”.