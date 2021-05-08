بلمهدي يكرم المتوجين في مسابقة تاج القرآن الكريم

شارك وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، في فعاليات السهرة التنافسية الأخيرة لمسابقة تاج القرآن الكريم في طبعتها العاشرة.

وقام الوزير بتكريم المتوج الأول من فئة الذكور والمتوجة الأولى من فئة الإناث.

كما قام رفقة الوزيرة كوثر كريكو بتكريم الفائزين في المسابقة التي نظمتها وزارة التضامن الوطني، بالتنسيق مع وزارة الشؤون الدينية.

وقد حضر الحفل كل من وزير السياحة، وزيرة التكوين، مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالجمعيات الدينية.

بالإضافة إلى رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، ورئيس المجلس الأعلى للغة العربية.