بلمهدي يكرّم الحافظة ياسمين ولد دالي

كرم وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، اليوم الإثنين، بمقر الوزارة، الحافظة ياسمين ولد دالي المتوجة بالرتبة الثالثة في مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الـدولية للقرآن الكريم بدبي في دورتها السابعة.

وكانت الحافظة ياسمين ولد دالي، استقبلت من طرف إطارات الوزارة، المدير الفرعي للمسابقات القرآنية عبد الحميد حشادي. والمدير الفرعي للإعلام محمد زغداني، إستقبالا رسميا. بتكليف من وزير الشؤون الدينية والأوقاف الدكتور يوسف بلمهدي. كما حضر الاستقبال طالبات المدرسة القرآنية لمسجد الهدى بالجزائر العاصمة.