بلومي ضمن تشكيلة الأسبوع في “الشامبين شيب”

تواجد اللاعب الدولي الجزائري، محمد بشير بلومي، ضمن تشكيلة الأسبوع لبطولة الدرجة الأولى الانجليزية “الشامبين شيب”.

وأعلن نادي هال سيتي الانجليزي، اليوم الاثنين، في منشور على حسابه الرسمي عبر “فيسبوك” عن تواجد لاعبه الدولي الجزائري، في تشكيلة الجولة.

ونشر حساب هال سيتي، أرقام بلومي، في لقاء كارديف سيتي. الذي جرى أول أمس السبت، حيث نجح لاعب في الخضر. في تسجيل “دوبلي” ومنح 2 كرات مفتاحية، إلى جانب حصوله على تقييم 9/10.

للإشارة فإن بلومي، التحق أوت الماضي، بهال سيتي، قادما من فارينزي البرتغالي، ونجح في التألق سريعا مع أجواء “الشامبين شيب” الانجليزية. ما جعله محل إشادة واسعة، بعد 3 لقاءات فقط مع ناديه الجديد.