بالفيديو.. بلومي يفتتح عداده التهديفي في انجلترا بـ “دوبلي”

خطف اللاعب الدولي الجزائري، محمد بشير بلومي، الأنظار في مباراة ناديه هال سيتي، الجارية حاليا أمام الضيف كارديف سيتي.

وتقدم الضيوف في المباراة المندرجة ضمن الجولة الـ 7. من “الشامبين شيب” الانجليزية، بهدف عند الدقيقة 18، قبل أن يعدّل بلومي، النتيجة لـ “هال سيتي” بعد 4 دقائق فقط.

ولم يكتفِ لاعب الخضر، بهذا الهدف، الذي يعتبر الأول له بألوان النادي الانجليزي. الذي التحق به حديثا قادما من فارينزي البرتغالي، بل عاد بلومي، في الدقيقة 35، ليعطي ناديه التقدم بهدف آخر.

ومع انتهاء الشوط الأول من مباراة هال سيتي والضيف كارديف سيتي، تحصل بلومي. على أفضل تقييم من طرف موقع “هوسكورد” المختص في الأرقام والإحصائيات بـ 9/10.

⚽️GOAL🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 | Hull City 2-1 Cardiff City | Belloumipic.twitter.com/SJwzvnPqlX — Goals Xtra (@GoalsXtra) September 28, 2024