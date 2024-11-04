بلومي في تشكيلة الأسبوع لـ “التشامبينشيب”

تواجد اللاعب الدولي الجزائري، محمد بشير بلومي، في تشكيلة الأسبوع الخاصة بدوري البطولة الاانجليزية “التشامبينشيب”.

وأعلن الحساب الرسمي لـ “التشامبينشيب” على منصة “إكس” عن التشكيلة المثالية الخاصة بالجولة الـ 13، والتي عرفت تواجد اسم لاعب الخضر بلومي.

وجاء اختيار بلومي، في تشكيلة الأسبوع لدوري البطولة الانجليزية، عقب تألقه أول أمس. في لقاء ناديه هال سيتي أمام الضيف بورتسموث، الذي انتهى بهدف لمثله.

وكان بلومي، قد قدم تمريرة هدف ناديه في الدقيقة 11. ليصل إلى ثاني تمريرة حاسمة وهدفين في 9 لقاءات لعبها، بألوان هال سيتي، الذي التحق به الصائفة الماضية قادما من فارينزي البرتغالي.