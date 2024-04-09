بلومي في تشكيلة الجولة 28 من الدوري البرتغالي

اختير لاعب الخضر، محمد بشير بلومي، ضمن تشكيلة الأسبوع في الدوري البرتغالي الممتاز.

ونشر موقع “هوسكورد” المختص في الأرقام والاحصاء، اليوم الثلاثاء، التشكيلة المثالية للجولة الـ 28 من “السوبر ليغا” البرتغالية، والتي عرفت تواجد بلومي.

وجاء اختيار بلومي، في تشكيلة الأسبوع عقب تألقه وقيادة ناديه فارينزي. لتحقيق فوز ثمين بثنائية لهدف، أمام بوافيسيتا، وكان الدولي الجزائري، وراء تمريرة الهدف الثاني.

ويقدم لاعب مولودية وهران السابق، مستويات كبيرة هذا الموسم رفقة فارينزي. بعدما لعب معه 29 مباراة، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 4 أخرى.