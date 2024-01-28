بلومي: “لم أدل بأي تصريح بخصوص مستقبل بلماضي”

نفى أسطورة الكرة الجزائرية، لخضر بلومي، كل الأخبار التي تحدثت عن تحذيره لـ “الفاف” من مغبة التفريط في الناخب الوطني، جمال بلماضي، بعد الخروج المبكر من “كان” الكاميرون.

وكانت بعض الأطراف قد تناقلت تصريحات على لسان بلومي. قال فيها إن بلماضي مدرب كبير والجزائر ستندم على رحيله، وعلى “الفاف” عدم التسرع في اتخاذ أي قرار.

وهي التصريحات التي نفاها بلومي، صبيحة اليوم الأحد. في حديث مقتضب مع “النهار أون لاين” جملة وتفصيلا، مبرزا بأنه لم يتحدث ولن يتحدث في موضوع بلماضي.

وختم نجم الخضر السابق: “لا أريد أن يتم الزج باسمي في هذه الأمور، لم أتحدث ولن أتحدث عن مستقبل بلماضي، ومن يقول العكس عليه أن يأتي بالدليل سواء بتسجيل أو بتصريح كتابي”.