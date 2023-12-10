بلومي: “محرز واتحاد العاصمة تعرضا للظلم من طرف الكاف”

أكد أسطورة الكرة الجزائرية، لخضر بلومي، بأن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” ظلم قائد الخضر، رياض محرز، باستبعاده من جائزة أفضل لاعب لسنة 2023، شأنه شأن اتحاد العاصمة، الذي اقصي من جائزة أفضل فريق.

وقال بلومي، في تصريحات لموقع “العربي الجديد” أمس السبت: “مصدوم لاستبعاد قائد المنتخب الجزائري رياض محرز. عن القائمة المختصرة للاعبين المرشحين للفوز بالكرة الذهبية الإفريقية”.

مضيفا: “لا يعقل أن تسقط اسم لاعب حصد ثلاثة ألقاب تاريخية الموسم الماضي. مع ناد عملاق بحجم مانشستر سيتي، بل أكثر من ذلك كان مؤثراً في أغلب المباريات.”

قبل أن يعرج لإبعاد اتحاد العاصمة من جائزة الأفضل. وقال: “أضيف كذلك أن محرز لم يكن الوحيد الذي تعرض للظلم، فحتى اتحاد العاصمة سلب حقه في المنافسة على جائزة أفضل ناد في إفريقيا”.

وختم الدولي السابق: “أنا مستغرب ولا يمكنني معرفة المعايير التي جرى الاحتكام إليها لاستبعاد الكاف الفائز بلقبين. من بينهما كأس السوبر على حساب بطل دوري الأبطال الأهلي المصري.”