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الرياضة

بلومي يتلقى عرضا رسميا من أندرلخت البلجيكي

بقلم محمد لمين صحراوي
بلومي يتلقى عرضا رسميا من أندرلخت البلجيكي
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التحق نادي أندرلخت البلجيكي، بركب الأندية الراغبة في التعاقد مع الدولي الجزائري، محمد بشير بلومي.

وارتبط اسم لاعب الخضر، المتألق مع نادي فارينزي البرتغالي. بكل من بنفيكا وأيضا نادي أولمبيك مارسيليا، الراغبان في ضمّه خلال فترة التحويلات الصيفية المقبلة.

وكشف موقع “le10sport” الفرنسي بأن نادي أندرلخت البلجيكي، تقدّم بعرض رسمي إلى فارينزي البرتغالي، من أجل التعاقد مع بلومي.

كما أبرز المصدر ذاته، بأن العرض المقدم من الفريق البلجيكي، كان بقيمة 5 ملايين أورو.

مشيرا إلى أن إدارة نادي فارينزي، رفضت العرض القادم من أندرلخت، بخصوص لاعبها الدولي الجزائري، المرتبط مع النادي بعقد إلى 2024.

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