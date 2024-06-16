عملاق فرنسا مهتم بضم بلومي

رشّحت تقارير صحفية فرنسية صادرة اليوم الأحد، الدولي الجزائري، محمد بشير بلومي، للالتحاق بـ “الليغ1” الموسم المقبل.

وكشفت صحيفة “أونز مونديال” الشهيرة نقلا عن صحيفة “ريكورد” البرتغالية، بأن نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي، مهتم بالتعاقد مع لاعب الخضر، ونادي فارينزي البرتغالي.

كما أبرزت الصحيفة الفرنسية، بأن مسؤولي “لوام” الذي اتفقوا مع التقني الإيطالي روبيرتو دي زيربي، باشروا رحلة البحث عن لاعبين جدد، تحسبا لضمهم الصائفة المقبلة.

مشيرة إلى أن بلومي، المطلوب أيضا في بنفيكا البرتغالي، يتواجد ضمن قائمة الأولية التي وضعتها إدارة نادي الجنوب الفرنسي.

وفي المقابل، أوضحت الصحيفة ذاتها، بأن صاحب الـ 22 ربيعا، المرتبط بناديه البرتغالي إلى 2027. يملك مستقبلا واعدا، وأن سعره لا يتعدى 4 ملايين أورو، حسب موقع “ترانسفير ماركت” المختص في انتقالات اللاعبين.

وتألق بلومي، في النسخة المنقضية من “السوبر ليغا” البرتغالية. بتسجيله لـ 7 أهداف وتقديمه 4 تمريرات حاسمة، في 33 مباراة، مقابل تمريرة حاسمة في لقاءين من منافسة كأس البرتغال.