بلومي يستعد لأول ظهور رسمي بألوان هال سيتي

يستعد الدولي الجزائري، محمد بشير بلومي، للبصم على أول ظهور رسمي، له بألوان ناديه الجديد هال سيتي الانجليزي.

ونشر الحساب الرسمي للفريق الناشط في “الشامبين شيب” على منصة “إكس” صورة لبلومي، من تدريبات اليوم الخميس، تحسبا لمباراة يوم غدٍ الجمعة، أمام شيفيلد يونايتد. في الجولة 5 من الدرجة الأولى الانجليزية.

ويرتقب أن يسجّل بلومي، الغائب عن تربص الخضر الأخير، لخيارات فنية. أوّل ظهور له رفقة النادي الانجليزي، الذي التحق به شهر أوت الماضي. بعقد لـ 4 سنوات مع خيار التمديد لموسم إضافي.

وكلّفت صفقة لاعب الخضر، هال سيتي، 5.5 مليون أورو، قادما من فارينزي البرتغالي. الذي كان قد التحق به صيف 2021.

جدير بالذكر، أن بلومي، قدم مستويات كبيرة في الموسم الماضي، مع نادي فارينزي، بتسجيله 7 أهداف وصناعة 5 آخرين، خلال 27 مشاركة.