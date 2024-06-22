بلومي يفضل مارسيليا على أجاكس وكلوب بروج

يمنح الدولي الجزائري، ولاعب نادي فارينزي البرتغالي، محمد بشير بلومي، الأولوية لنادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي، على باقي العروض التي يملكها.

وكشف تقارير صحفية فرنسية، بأن بلومي، المتألق في “السوبر ليغا” خلال الموسم الماضي، بتسجيله لـ 7 أهداف وصناعة 5 أخرى، يفضل الالتحاق بـ “لوام”.

وأوضح موقع “فوت ميركاتو” بأن لاعب الخضر، يمنح الأولوية لنادي الجنوب الفرنسي، على حساب كل من أجاكس أمستردام الهولندي، وكلوب بروج البلجيكي، اللذان يريدان التعاقد معه الصائفة الحالية.

مشيرا في المقابل، إلى أن مسؤولي “لوام” بدورهم متفائلون بحسم صفقة الدولي الجزائري، بالرغم من الاهتمامات الكبيرة التي يحظى بها من داخل البرتغال وخارجها.