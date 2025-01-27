بمشاركة 70 عارضا.. تنظيم الصالون الدولي للشكولاطة والقهوة هذا الأربعاء

ستنظم الطبعة السادسة للصالون الدولي للشكولاطة والقهوة “شوكاف” من 29 جانفي الجاري إلى الفاتح فيفري المقبل بمركز المؤتمرات “محمد بن أحمد” بوهران.

وينتظر أن يشارك زهاء 70 عارضا من الجزائر ومن دول أجنبية على غرار مصر وإيطاليا وإسبانيا وتونس والكاميرون في هذه التظاهرة. مما يتيح للزوار والمستثمرين فرصة الاطلاع على أحدث التقنيات والابتكارات في مجال الشوكولاطة والقهوة. كما أوضح بيان للشركة المنظمة للتظاهرة.

وأشار ذات المصدر إلى أن “هذا الحدث يعد من أبرز الفعاليات الاقتصادية التي تجمع الشركات والمصنعين و الحرفيين والمستثمرين الجزائريين و الأجانب في مجالي الشوكولاطة والقهوة”.