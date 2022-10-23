بمعدل 5 رحلات أسبوعيا..الجوية الجزائرية تستأنف رحلاتها الى مطار هيثرو

أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية، اليوم الأحد، عن استئناف أنشطتها على مستوى مطار هيثرو محطة رقم 4 لموسم الخريف والشتاء.

وذلك بمعدل 5 رحلات أسبوعيا اعتبارا من 07 نوفمبر 2022 حسب ما جاء في بيان الجوية الجزائرية.

وحسب ذات البيان، فلقد أكدت الشركة بأن التذاكر متوفرة عبر الإنترنت على الموقع الإلكتروني والتطبيق الخاصين بالخطوط الجوية الجزائرية، على مستوى وكالات السفر الخاصة بالشركة ووكالات السفر الشريكة.