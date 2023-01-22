بملايين الدولارات.. 7 اتفاقيات بين مؤسسات اقتصادية جزائرية وموريتانية

افاد وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، أنه تم التوقيع على سبع اتفاقيات في مختلف الشعب بين مؤسسات جزائرية وموريتانية. وهذا في إطار منتدى الأعمال المشترك المنظم على هامش معرض المنتجات الجزائرية بنواكشوط.

كما أوضح رزيق تم “إبرام سبع اتفاقيات بمبالغ كبيرة جدا بملايين الدولارات” بين شركات جزائرية وموريتانية. وتشمل هذه الاتفاقيات شعبا متعددة على غرار “الاسمنت والبطاريات والنوافذ والأبواب والمواد الغذائية”.

وأشار وزير التجارة، إلى أن التبادلات في السابق كانت “تقتصر على المواد الغذائية”. لكن بفضل هذا المعرض، الذي تشارك فيه 166 شركة جزائرية “عمومية وخاصة” “تم إبراز قوة الاقتصاد الوطني وحجمه للإخوة الموريتانيين”.

وأكد نوعية المشاركة وتنوع الشعب (ما بين 20 و25 نشاط) خلال التظاهرة. كما لفت الوزير إلى أن “ما تم إبرامه اليوم من اتفاقيات يمثل بداية، لأن هناك نقاشات متواصلة بين الجانبين بكل القطاعات”.

وأشار الوزير إلى أن هذا المعرض “حقق نجاحا وإقبالا كبيرا من طرف الموريتانيين على هذه التظاهرة”. معلنا أن المعرض القادم للمنتجات الجزائرية سيتم تنظيمه الأسبوع القادم بالسودان.

ومن جهة أخرى، ذكر الوزير أن هذا المعرض كان فرصة للتعريف بالتسهيلات التي تضمنها قانون الاستثمار الجديد. حيث أشار إلى أن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار كانت حاضرة في المعرض وقدمت الشروح اللازمة للمستثمرين. حول مناخ الأعمال في الجزائر والتحفيزات التي تتضمنها النصوص القانونية الجديدة.

ونوه رزيق بـ”الدور المحوري” الذي يلعبه مجلس رجال الأعمال المشترك الجزائري-الموريتاني. الذي يعتبر “القاطرة التي يجب أن تدفع بالتعاون الاقتصادي البيني وتسمح بتوضيح الرؤية وإضفاء الطابع العملي”. “لتفعيل علاقات التبادل التجاري وتنويع آليات التعاون الاقتصادي بين البلدين”.