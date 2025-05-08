بمناسبة إحياء الذكرى ال80 لليوم الوطني للذاكرة..وزير المجاهدين يستقبل الأسرة الثورية

يشرف في هذه الأثناء وزير المجاهدين وذوي الحقوق، ” العيد ربيقة” على استقبال الضيوف الرسميين والأسرة الثورية. لتخليد محطة تاريخية مفصلية ترمز لجسامة تضحيات الشعب. الجزائري من أجل نيل الحرية واسترجاع السيادة الوطنية.

وياتي هذا تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون،بمناسبة إحياء الذكرى الثمانون (80) لليوم الوطني للذاكرة ( 8 ماي 2025/1945)، تحت شعار : ” يوم الذاكرة….يوم مشهود لعهد منشود”.