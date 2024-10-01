بمناسبة “كلاسيكو” الجزائر.. متربصو “كاف برو” حاضرون بملعب حسين آيت أحمد

سجل عدد من المتربصين للحصول على شهادة التدريب “كاف برو”، وفي مقدمتهم المدرب رابح سعدان، حضورهم بملعب حسين آيت أحمد.

وذلك بمناسبة قمة الجولة الأولى المتأخرة، التي ستجمع بعد لحظات، شبيبة القبائل ومولودية الجزائر.

وحضر لأرضية ملعب “حسين آيت أحمد”، كل من المدرب القدير، رابح سعدان، بالإضافة إلى مدرب نجم مقرة، ليامين بوغرارة، و المدرب بن شوية. واستغل المدربون المتربصون لنيل شهادة “كاف برو” هذه المواجهة لتقديم أعمالهم التطبيقية، قبل اختتام الدورة التكوينية.

للإشارة، يُعد تكوين المدربين للحصول على شهادة “كاف برو”، أعلى درجة من “درجات التدريب” في كرة القدم. ويختتم يوم الخميس 3 أكتوبر، بعرض أعمال المتربصين.