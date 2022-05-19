بمناسبة يوم الطالب..الوزير الأول يدعو الطلبة للمساهمة في بناء الجزائر الجديدة

دعا الوزير الأول ايمن بن عبد الرحمان، اليوم الخميس، الطلبة الجزائريين في يومهم الوطني المصادف لـ 19 ماي، للإنخراط في المشروع الوطني لرئيس الجمهورية.

وذلك للمساهمة في بناء جزائر جديدة تؤمن بأن المعرفة والعلم وأخذ زمام المبادرة والابتكار هي السبيل نحو جزائر قوية بقدرات نخبها وكفاءاتها العلمية أينما كانوا. عاشت الجزائر في كنف التطور والازدهار كما أرادها آباؤنا المحرّرين.

وقال الوزير الأول بهذه المناسبة: “ذكرى يوم الطالب، ذكرى ناصعة وإحدى المحطات الفارقة في تاريخنا المجيد حيث هب مئات الطالبات والطلبة مُلبين النداء المقدس من أجل استرجاع السيادة الوطنية، فكانوا رمزًا للتضحية و نكران الذات في سبيل عزة وطننا المفدى. اليوم، وإن تغيرت التحديات، فالرهانات الجديدة تستوجب انخراطًا قويًا لطلبتنا الأعزاء في المشروع الوطني للسيّد الرّئيس للمساهمة في بناء جزائر جديدة تؤمن بأن المعرفة والعلم وأخذ زمام المبادرة والابتكار هي السبيل نحو جزائر قوية بقدرات نخبها وكفاءاتها العلمية أينما كانوا. عاشت الجزائر في كنف التطور والازدهار كما أرادها آباؤنا المحرّرين”.