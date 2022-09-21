بنظام رقمي ورفع الإجراءات الوقائية.. التلاميذ يلحتقون بمقاعد الدراسة

التحق اليوم الأربعاء، قرابة 11 مليون تلميذ وتلميذة بمقاعد الدراسة. بمناسبة الدخول المدرسي الجديد 2022-2023. يتوزعون على ما تقارب 30 ألف مؤسسة عبر كامل التراب الوطني. في ظل العودة إلى نظام التدريس العادي. بعد سنتين من التنظيم الاستثنائي للتمدرس الذي فرضته جائحة كورونا.

وستعرف هذه السنة الدراسية، إلتحاق 425.625 تلميذا جديدا. مسجلين في السنة الأولى إبتدائي. كما ستشهد عدة مستجدات لا سيما في طور التعليم الإبتدائي بإدراج مادة اللغة الإنجليزية في السنة الثالثة وإتخاذ عدة تدابير للتخفيف من ثقل المحفظة المدرسية.

وكان وزير التربية الوطنية، قد كشف سابقا أنه تم إتخاذ عدة تدابية من أجل تخفيف ثقل المحفظة المدرسية. كما تم تجهيز أزيد من 1600 مدرسة بالألواح الرقمية والكتاب الالكتروني. إضافة إلى استعمال النسخة الثانية من الكتاب المدرسي الموسوم “بكتابي” بالنسبة لتلاميذ سنوات 3 و4 و5 ابتدائي. بحيث يحتفظ بهذه النسخة في أدراج أو خزائن بالابتدائيات.

ويستفيد ما لا يقل عن 3 ملايين متمدرس من السنة الاولى إلى الثالثة ابتدائي من نسخة ثانية للكتاب المدرسي لتخفيف العبء عليهم. هذا بالإضافة الى إمكانية تحميل الكتاب الرقمي بالنسبة لتلاميذ الطور الأول.

وسيعرف هذا الموسم الدراسي الشروع في تدريس اللغة الإنجليزية بالنسبة للسنة الثالثة إبتدائي. حيث تم إعتماد كتاب اللغة الإنجليزية “My book of English”. والذي تم تصميم محتواه من قبل المجلس الوطني للبرامج مع مراعاة المقاييس العالمية. علما أن ديوان المطبوعات المدرسية قام بطبع هذا الكتاب متوفر بتقنية “البراي” للسماح للتلاميذ ضعاف البصر من تعلم هذه اللغة.

كما تم توظيف أكثر من 5000 أستاذ “عن طريق التعاقد” بعدما خضعوا لتكوين تهييئي. حول “تعليمية اللغة الانجليزية. بالإضافة،كذلك إلى توظيف عن “طريق الإنتداب” خريجي المدارس العليا للأساتذة.