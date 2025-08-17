بنفيكا يُقدم عرضًا رسميًا لضم عمورة

مرّت إدارة نادي بنفيكا البرتغالي، إلى الأمور الجدية، بخصوص اهتمامها بخدمات مهاجم “الخضر” ونادي فولسبورغ الألماني، محمد أمين عمورة.

وتقدمت إدارة الفريق البرتغالي، بعرض رسمي للتعاقد مع الدولي الجزائري. وفقا لما أكدته اليوم الأحد. العديد من التقارير الصحفية البرتغالي.

وأفاد موقع “sportinforma” نقلا عن موقع ” Maisfutebol” أن بنفيكا. عرض 27 مليون أورو. لضم عمورة، من فولسبورغ. بالإضافة إلى 3 ملايين أخرى مقابل تحقيق الأهداف المتفق عليها في العقد.

كما أوضح المصدر ذاته، أن مسؤولي النادي البرتغالي. يصرون على التعاقد مع مهاجم “الخضر”. هذه الصائفة، لاسيما بعد الفشل في حسم صفقتي تياغو ألمادا وجواو فيليكس.

مشيرا في الأخير، أن عمورة، يحظى باهتمام أندية أوروبية أخرى، وأن القيمة التي عرضها بنفيكا، من تلك التي تسعى إليها إدارة فولسبورغ. والتي تشير إلى مبلغ في حدود 35 إلى 40 مليون أورو، مقابل بيع الدولي الجزائري.