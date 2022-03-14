بنك التنمية المحلية: إطلاق 20 وكالة جديدة سنة 2022

قال المدير العام لبنك التنمية المحلية يوسف لالماس، أنه من المرتقب إطلاق حوالي عشرين وكالة جديدة عبر التراب الوطني خلال السنة الجارية. ليبلغ العدد الإجمالي لوكالاته 180 وكالة عبر الوطن.

وأشار مدير بنك التنمية المحلية لالماس في لقاء مع “وأج”، أن البنك يحصي حاليا 157 وكالة عبر التراب الوطني. تتواجد في ثلاثة من العشر ولايات الجديدة. موضحا أن المبادلات تجرى حاليا مع عدة جماعات محلية لفتح وكالات على مستوى المناطق الأكثر بعدا خاصة المناطق الحدودية.

وأضاف لالماس، أن هناك ولايات من الضروري تعزيز تواجد البنك فيها لمرافقة المشاريع المحلية. باعتبار أن هذه المناطق تحتاج إلى إستثمارات. حيث يتعلق الأمر بالمساهمة في دفع النشاط الإقتصادي المحلي. فمنذ بداية 2022 أطلق البنك وكالة بعين البنيان بالعاصمة. فضلا عن وكالة أخرى على مستوى المطار الدولي هواري بومدين. وفي 2021 أطلق البنك العمومي ستة وكالات جديدة عبر التراب الوطني.

كما أعلن أنه خلال الأيام المقبلة سيتم تدشين وكالة بولاية وهران “بئر الجير” واخرى ببلدية عين الصفراء ولاية النعامة.

وأفاد المدير العالم لبنك التنمية المحلية، بأن التمويلات التي يكثر عليها الطلب لدى البنك تتمثل في تمويلات الاستغلال. وسمح البنك خلال سنة 2021. بمنح قروض قدرت بـ349 مليار دج. مقابل 268 مليار دج سنة 2020، بارتفاع بلغ 30 بالمائة.

وبالنسبة للقروض الممنوحة حسب فروع النشاط، حصل القطاع الصناعي خاصة الصناعات الغذائية التحويلية على صدارة الترتيب بنسبة 57 بالمائة من مجموع القروض الممنوحة. تلاها قطاع البناء والأشغال العمومية بنسبة 21 بالمائة والتجارة 13 بالمائة وكذا الخدمات والسياحة والفلاحة.

وقال لالماس، أن البنك يزخر بنظام معلوماتي مركزي يسمح بمعالجة مختلف العمليات بطريقة عصرية سهلة وآنية. مشيرا إلى أن البنك خوّل صلاحيات معالجة الملفات على المستوى الجهوي من أجل تقليص آجال الدراسة والإرسال.