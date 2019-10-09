بنك التنمية المحلية يطلق مشروعاً للفرز الثلاثي للنفايات

أطلق بنك التنمية المحلية، بالتعاون مع الوكالة الوطنية للنفايات، مشروعا صديقا للبيئة، يتمثل في “الفرز الثلاثي للنفايات”، وذلك بمقر المديرية العامة للبنك.

وتهدف المؤسسة، من خلال هذا المشروع، لإرساء ثقافة إيكولوجية بالمؤسسة وترسيخ العادات الجيدة، لتحقيق التنمية المستدامة والانتقال إلى واجهة الاقتصاد الأخضر، حسب بيان لها.

ويعمل البنك، على تحفيز كل العمال بدون استثناء وعلى كل المستويات، لتبني هذا المشروع والعمل على إنجاحه.

وتم تنظيم العديد من الحملات التحسيسية لصالح متعاملي البنك، تضم عمال النظافة الذين يٌعتبرون فاعل مهم للسير الحسن لهذا المشروع.

ويشارك البنك، في الطبعة الرابعة للصالون الدولي لإسترجاع وتثمين النفايات، من 7 إلى 10 أكتوبر 2019، بقصر المعارض، بالجزائر العاصمة.

ويحمل هذا الصالون شعار” الاقتصاد الدائري، النموذج الاقتصادي للمستقبل”.

ويعرف الصالون، حضور السلطات الرسمية، وكل الفاعلين في المجال، مثل الوكالة الوطنية للنفايات.

للإشارة، نظمت هذه التظاهرة، من طرف وزارة البيئة والطاقات المتجددة، بمشاركة مختلف العارضين.

ويتضمن الصالون، مناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بمجال الرسكلة، وإعادة تأهيل النفايات.