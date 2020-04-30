بنك الجزائر: تخفيض معدل الإحتياطات الإجبارية إلى 6 بالمائة

قرر بنك الجزائر تخفيض الإحتياطات الإجبارية من 8 بالمائة إلى 6 بالمائة.

كشف بنك الجزائر، اليوم الخميس في بيان له، أن لجنة عمليات السياسة النقدية للبنك إجتمعت يوم امس الاربعاء برئاسة محافظ بنك الجزائر، ايمن بن عبد الرحمان.

وأضاف البنك أنه وخلال الإجتماع تقرر مجموعة من الإجراءات الجديدة من بينها تخفيض المعدل التوجيهي المطبق على عملات اعادة التمويل الرئيسية ب 25 نقطة اساس لتثبيته عند 3 بالمائة بدلا من 3.25 بالمائة.

بالإضافة إلى تخفيض معدل الاحتياطي الإجباري من 8 بالمائة الى 6 بالمائة والفائدة التوجيهي ورفع عتبات اعادة تمويل البنك للاوراق العمومية القابلة للتفاوض على النحو التالي:

مدة الاستحقاقات المتبقية اقل من سنة من 90 بالمائة الى 95 بالمائة، مدة الاستحقاقات المتبقية من 1 سنة الى اقل من 5 سنوات من 80 الى 90 بالمائة.

مدة الاستحقاقات المتبقية اكبر من او تساوي 5 سنوات من 70 بالمائة الى 85 بالمائة.

واشار بنك الجزائر ان الرفع من عتبات اعادة التمويل للاوراق العمومية القابلة للتفاوض سيسمح للبنوك بزيادة قدرتها على اعادة التمويل لدى بنك الجزائر.