بنك الجزائر: تمديد الإجراءات الإستثنائية للمؤسسات المتضررة من كورونا

أعلن بنك الجزائر اليوم الأربعاء، عن تمديد التدابير الاستثنائية لفائدة المؤسسات الإقتصاديةالمتضررة من اثار وباء كورونا إلى غاية 31 ديسمبر 2020.

وأوضح بيان البنك، أن أهم التدابير المتخذة في هذا السبيل تتمثل فيما يلي:

-تخفيض الحد الأدنى لمعامل سيولة البنوك.

-إعفاء البنوك و المؤسسات المالية من إجبارية تكوين وسادة الأمان.

-تأجيل تسديد أقساط القروض المستحقة أو إعادة جدولة قروض للزبائن المتأثرين بالظروف الناجمة عن تفشي وباء كوفيد 19، مع ضمان مواصلة التمويلات للزبائن المستفيدين من تأجيل تسديد القروض أو إعادة جدولتها.

هذا وأكد بنك الجزائر انه سيواصل تتبع تطور الأوضاع وتأثيره على المؤسسات الوطنية، وسيتخذ عند الحاجة القرارات المناسبة لضمان للسير الحسن للاقتصاد الوطني.