بنك الجزائر: ضرورة تطوير اطار عام من أجل عمل سريع لمواجهة كورونا

شدد محافظ بنك الجزائر ، أيمن بن عبد الرحمان، على ضرورة تطوير اطار عام من اجل عمل سريع لمواجهة فيروس كورونا.

وكشف بن عبد الرحمان، خلال تدخله في دورة للجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي، أن العمل السريع يتضمن إلى جانب إيلاء اهتمام خاص بالبلدان الهشة، الدعم المالي قصد مواجهة انتشار الوباء .

كما رحب بن عبد الرحمان، في بيان لبنك الجزائر نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، “بمبادرة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، في البحث عن اجابة تكون متناسقة عموما مع هذا التهديد العالمي”.

وشدد المتحدث على “ضرورة تطوير اطار عام من اجل عمل سريع، يدرج الدعم المالي بالتنسيق الوطيد مع هيئات دولية اخرى، و مع ايلاء اهتمام خاص للبلدان الهشة التي تعاني من مشاكل مالية و لوجستية لمواجهة هذه الازمة، في الوقت الذي تسعى فيه إلى رفع تحديات التنمية و مواجهة صدمات خارجية اخرى”.