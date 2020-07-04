بنك الجزائر يعلن عن إصدار نماذج نقود جديدة

أعلن اليوم السبت، بنك الجزائر، عن إصدار نماذج نقود جديدة ورقية ومعدنية.

وأوضح بنك الجزائر أن الأمر يتعلق بورقة نقدية من فئة 2000 دينار وأخرى معدنية.

وأشار ذات المصدر، أن الورقة النقدية من فئة 2000 دج تحمل صورة مجموعة الستة التاريخية التي فجرت الثورة التحريرية.

للإشارة، كشفت وزارة المالية، عن طرح كتلة نقدية جديدة في السوق الوطنية اليوم السبت بمصاحبة الأوراق النقدية المتداولة حاليا، وذلك بمناسبة الذكرى الـ 58 للاستقلال.

ومن المنتظر أن تكون لهذه الخطوة تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني.