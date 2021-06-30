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بنك الجزائر: 15 يوم مهلة لتوطين الآجل لصادرات المنتجات الطازجة القابلة للتلف أوالخطيرة

الوطني
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بنك الجزائر: 15 يوم مهلة لتوطين الآجل لصادرات المنتجات الطازجة القابلة للتلف أوالخطيرة
بقلم م . فيصل

اعطى بنك الجزائر مهلة لتوطين الآجل لصادرات المنتجات الطازجة، القابلة للتلف و/أو الخطيرة. وحددها بـ 15 يوم بعد  تاريخ الإرسال والتصريح لدى الجمارك.

واوضح البيان ان محافظ، بنك الجزائر رستم فضلي اصدر تعليمة رقم 07-2021 المؤرخة في 29 جوان2021.تتضمن تحديد مهلة التوطين الآجل لصادرات المنتجات الطازجة، القابلة للتلف و/أوالخطيرة. وتدخل تدخل حيرز التنفيذ بتاريخ إمضاءها.

وأضاف ذات البيان ان التعليمة جاءت تطبيقا للمادة 60 من النظام رقم 07-01 المؤرخ 3 فيفري سنة 2007، المعدل والمتمم، المتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجارية مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة.


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