بنك السلام البحرين يمتلك 53 بالمائة من رأسمال مصرف السلام الجزائر

استكمل بنك السلام “البحرين”، عملية شراء لأسهم ثمانية مساهمين في مصرف السلام الجزائر وارتفعت حصته في رأسمال مصرف السلام الجزائر من 37.42 بالمائة إلى 53.13 بالمائة.

وبذلك أصبح بنك السلام البحرين، المساهم الرئيسي وصاحب حصة الأغلبية في المصرف، حسب بيان لمصرف السلام الجزائر.

ويعد بنك السلام البحرين، كأحد أسرع البنوك نموا في مملكة البحرين وقوة مؤثرة في قطاع الصيرفة الإسلامية على الصعيد الإقليمي.

بدأ عملياته التجارية في سنة 2006، وتم إدراجه في كل من بورصة البحرين وسوق دبي المالي في السنوات 2006 و2008 على التوالي.

ويوفر بنك السلام البحرين لعملائه مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المالية المبتكرة والمميزة التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وذلك من خلال شبكة فروعه وقنواته التي تعتمد على أرقى مستويات التكنولوجيا المتطورة بما يفي بالاحتياجات المصرفية المتنوعة.

ويتمتع بنك السلام البحرين بخبرة طبية في مجال الاستثمار في اسهم شركات زميلة.

حيث أكمل بنجاح من قبل عمليات إستحواذ على كل من البنك البحريني السعودي في عام 2009. وبنك بي أم أي في عام 2014.

والخدمات المصرفية للأفراد في بنك الإثمار ومجموعة من الاصول الأخرى التابعة لمجموعة الإثمار القابضة.

ويمتلك البنك 20.94 بالمائة من أسهم بنك الخليج الإفريقي، وهو بنك تجاري إسلامي في كينيا في اوت 2006. وهو مرخص من قبل مصرف كينيا المركزي.

ويعتبر المساهم الرئيسي صاحب حصة الأغلبية في مصرف السلام سيشيل بحصة تبلغ 70 بالمائة.

مصرف السلام الجزائر الأسرع نموا من بين البنوك الجزائرية

ويعد مصرف السلام الجزائر الأسرع نموا من بين البنوك الجزائرية، حيث بلغ معدل النمو السنوي لإجمالي الأصول 23.3 منذ 2010.

كما بلغ إجمالي أصول مصرف السلام الجزائر 2.2 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2023 متضمنا محفظة تمويلية بقيمة 1.3 مليار دولار أمريكي. إلى جانب إجمالي ودائع الزبائن وقدره 1.8 مليار دولار أمريكي.

وصرح مدير عام مصرف السلام الجزائر، ناصر حيدر، في هذا الشأن، أن هذه النتائج تحققت بفضل تطبيق استراتيجيات ناجحة وهادفة إلى تعزيز موقع المصرف في السوق المصرفية الجزائرية. وكذلك بفضل ما يتمتع به من مكانة مالية متينة وفهم لاحتياجات المتعاملين.

وأكد ذات المسؤول أن المصرف سيواصل تقديم المنتجات المبتكرة والمتنوعة وبما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

مكرسا تفوقه في السوق كثاني مصرف اسلامي جزائري من أجل المشاركة في عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد قدر امكانياته.

ومواكبة المستجدات التكنولوجية في سبيل تقديم خدمات بأسلوب عصري سريع وأمن. للنهوض بالجودة المقدمة بما يحقق رضى العملاء بشكل أساسي ويعزز الثقة بخدمات ومنتجات المصرف.

كما توجه ناصر حيدر، باسمه وباسم رئيس مجلس الإدارة بأحر وأطيب التهاني لكافة الجزائريين وجميع الأمة الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.