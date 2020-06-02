بنك “ABC” يتبرع بـ13 مليون دج لصالح الهلال الأحمر الجزائري

تلقى الهلال الأحمر الجزائري، اليوم الثلاثاء، هبة مالية ممثلة في طرد مالي قيمته 13 مليون دج، من طرف بنك “أ بي سي”.

وجاءت هذه المساعدات، للمشاركة في الجهد الوطني للتصدي لفيروس كورونا.

وأكدت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، سعيدة بن حبيلس، أن هذا المبلغ سيخصص لاقتناء عيادة متنقلة تسمح بدعم قدرات الهلال الاحمر الجزائري على الوصول إلى مناطق الظل والمناطق النائية.

وأضافت بن حبيلس، حسب ما نقلته وكالة الأنباء، أن هذه العيادة المتنقلة مجهزة بكل الامكانيات الطبية المستعملة في استعجالات مرضى القلب والشرايين وضيق التنفس.

وأشارت نفس المسؤولة، من جهة أخرى، إلى أن الهلال الأحمر الجزائري سيشارك في عمليات تلقيح الرضع ضد الحصبة “البوحمرون”.

كما أكد المدير العام لبنك “ا بي سي”، ايدير ندير، أن مشاركة البنك تندرج في اطار المجهودات المبذولة للتصدي لفيروس كوفيد-19.