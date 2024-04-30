بنك CNEP: بيع السكنات الشاغرة.. فتح 8 وكالات جديدة هذه السنة

قال المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والإحتياط “كناب-بنك” سمير تامرابت. أن البنك منح قروضا قيمتها 1067 مليار دج سنة 2023. كما شرع في بيع السكنات الشاغرة التابعة له عبر الوطن.

وأشار تامرابت خلال عرض قدمه أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني. أن نتائج ومؤشرات البنك كانت جد إيجابية خلال سنة 2023. مشيرا إلى أن الميزانية الإجمالية للبنك بلغت السنة الماضية 2113 مليار دج، بزيادة قدرها 130 مليار دج. فيما بلغ رقم الأعمال 89 مليار دج، سندات الخزينة 829 مليار دج والودائع 1548 مليار دج. أما بالنسبة للنتيجة الصافية فانتقلت من حوالي 10 مليار دج سنة 2022، إلى 19 مليار دج سنة 2023.

كما أوضح في سياق ذي صلة، أن عدد زبائن البنك يبلغ 9.3 مليون زبون، الذين يوفر لهم 224 وكالة عبر التراب الوطني. وسيتم فتح 8 وكالات جديدة سنة 2024″. خاصة وأن “كناب-بنك” يتوفر على 117 شباكا خاصا بالصيرفة الإسلامية وكذا وكالة مخصصة حصرا لهذا النشاط.

بالموازاة مع ذلك، وزع البنك على زبائنه حوالي 5ر1 مليون بطاقة بنكية، مع فتح 24 فضاء رقميا وتوفير 188 شباكا آليا، فيما بلغ عدد محطات الدفع الآلي التي وزعها 2990 محطة، وفق السيد تامبرات.

من جهة أخرى، ذكر المدير العام أن البنك أحصى 423 وحدة سكنية شاغرة تابعا له على المستوى الوطني، حيث تم عرضها للبيع لفائدة أصحاب حسابات الإدخار بالبنك أولا، قبل عرضها لا تباع منها لعموم المواطنين، “والأمر ذاته بالنسبة للمحلات التجارية وذلك حتى نضفي الشفافية على العملية”.