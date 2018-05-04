“بنيتيز” يُعيد الأمل لـ”سليماني”!!

أوضح “رافاييل بنيتيز” مُدرب “نيوكاسل” بأنه لايستبعد إستمرار الدولي الجزائري، إسلام سليماني مع تشكيلته خلال الموسم القادم من “البريمير ليغ”.

وصرح التقني الإسباني قائلا :”لحد الساعة سليماني لايزال مع الفريق، ولايوجد سبب يدفعه للرحيل، ومن المُفترض أن يكون معنا مُستقبلا”.

وواصل :”لقد تناقشت مع إسلام بصفة شخصية، وأكد لي بأنه مُرتاح معنا، وراغب في الإستمرار معنا، وسنتحدث مُجددا الأسبوع القادم”.

وتأتي تصريحات “بنيتيز” في وقت إنتهى موسم “سوبر سليم” بصفة رسمية بعد العقوبة التي تعرض لها من طرف الرابطة الإنجليزية.