بن العمري يتلقى أخبارا سيئة في فرنسا

تلقى الدولي الجزائري، جمال الدين بن العمري، أخبارا غير سارة تماما في فرنسا، بعدما إتفقت وسائل الإعلام المتابعة لليون، على أنه سيبقى خارج الخدمة من جديد.

وكشفت جريدة “ليكيب“، بأن المدافع المحوري، سيجلس على مقاعد البدلاء، بكل تأكيد، سهرة اليوم السبت، خلال مواجهة ماتز.

وأوضح ذات المصدر، عن نية المدرب رودي غارسيا في تجديد الثقة للثنائي “ديناير” و”مارسيلو” في قلب الدفاع.

وتؤكد كل هذه المُعطيات، بأن بطل إفريقيا لن سيُباشر مُباراته السابعة على التوالي من كرسي الإحتياط.

وإكتفى مُحارب الصحراء، بلعب 40 دقيقة فقط، منذ إلتحاقه بـ”لوال” قادما من الشباب السعودي.