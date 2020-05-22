بن باحمد: توزيع ملايين الكمامات مجانا بداية من اليوم.. وهكذا سيكون سعرها في الصيدليات

أكد الوزير المنتدب المكلف بالصناعة الصيدلانية ،لطفي بن باحمد، أن الولاة سيقومون بتوزيع كمامات الوقاية من فيروس كورونا المستجد بصفة مجانية لفائدة المواطنين بداية من اليوم الجمعة عبر كامل التراب الوطني.

وقال بن باحمد “لوأج” عقب الندوة الصحفية اليومية المخصصة لحصيلة الوضعية الوبائية في الجزائر، أنه تم توجيه تعليمات إلى الولاة من أجل ضمان عملية التوزيع مجانا لفائدة الأشخاص المستضعفين عبر 48 ولاية.

وأضاف بن باحمد، أن هذه العملية، ستمكن الأشخاص لاسيما المستضعفين منهم من الاستفادة من وسائل الحماية ضد تفشي فيروس كورونا، مضيفا أن تسويق الكمامات القماشية والأقنعة الجراحية بالنسبة للجمهور على مستوى الصيدليات.

وفي سياق ذي صلة كشف بن باحمد عن انعقاد اجتماع أمس الخميس شمل 7 وزارات من أجل وضع سياسة مشتركة في مجال إنتاج الكمامات الوقائية وتوزيعها، بحيث سيصبح ارتداؤها إلزاميا ابتداء من أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأوضح الوزير المنتدب، أن أسعار الكمامات ستتراوح بين 40 دينار للكمامات القماشية و 90 دينار للأقنعة الجراحية.