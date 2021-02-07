بن باحمد.. روسيا حددت الجزائر كدولة قادرة على إنتاج لقاح ضد كورونا

قال الوزير المنتدب المكلف بالصناعة الصيدلانية، اليوم الأحد، إن روسيا حددت الجزائر كدولة قادرة على انتاج لقاح ضد كورونا.

وأوضح جمال بن باحمد بهذا الشأن، في تصريح للإذاعة الوطنية، أن الجزائر اليوم أمام تحدي إنتاج اللقاح المضاد لفيروس كوفيد19.

وأضاف الوزير المنتدب، أن صيدال و4 شركات خاصة بإنتاج الأدوية تملك الخبرة، حيث يمكن بالتنسيق مع الجانب الروسي إنتاج اللقاح.

وأكد بن بأحمد، أن الجزائر ستستفيد من تحويل التكنولوجيا المتعلقة بإنتاج اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأشار في سياق متصل، الوزير، إلى أن الجزائر رفعت التحدي بتوفير الكمامات وتحاليل “pcr” للكشف عن كورونا في بداية الجائحة.