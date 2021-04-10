بن باحمد.. ضمان 70 بالمائة من المواد الصيدلانية وخفض الاستيراد أولويات القطاع

أكد وزير الصناعة الصيدلانية، لطفي بن باحمد، اليوم السبت، أن الإصلاحات المنجزة من الأولويات محاور برنامج رئيس الجمهورية ومخطط الحكومة.

وأوضح وزير الصناعة الصيدلانية، أن القطاع يعمل على ضمان وفرة المواد الصيدلانية بمعدل 70 بالمائة وخفض فاتورة الاستيراد.

وتطبيقا لمخطط إعادة بعث القطاع –يضيف المسؤول-، قام القطاع بمراجعة التشريعات الخاصة بالصناعة الصيدلانية.

بالإضافة إلى وضع أهم أجهزة تنظيم مسار صناعة الأدوية في الجزائر، بإنشاء لجنة الخبراء التي تضم كفاءات طبية وبيولوجية.

وتمكن قطاع الصناعات الصيدلانية بعد تعديلات قانونية، –يشير الوزير- من وضع إطار قانوني تنظيمي يضم 17 نصا قانونيا لتنظيم القطاع.

علاوة إلى وضع وحدات إنتاج جديدة، وخفض أسعار الأدوية تحت تأثير المنافسة، وتحفيز الشركات متعددة الجنسيات لاسيما أدوية السرطان والسكري.