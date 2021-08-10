بن باحمد يدعو المتعاملين لضمان إتاحة الكشوف والتحاليل الخاصة بفيروس كورونا

دعا وزير الصناعة الصيدلانية، عبد الرحمن بن باحمد، منتجي ومستوردي وموزعي إختبارات الكشف والتحاليل المستعملة في التشخيص والتكفل بمرضى جائحة كورونا إلى ضمان إتاحة الكشوف والتحاليل مخاطبا فيهم روح المسؤولية والإحترام الصارم للهوامش.

وعقد الوزير، لقاء تنسيقيا مع منتجي ومستوردي وموزعي “إختبارات الكشف والتحاليل”. وذلك في إطار المجابهة المستمرة للارتفاع المشهود الذي تعرفه جائحة كورونا. كما ضم اللقاء أيضا جمعية ونقابة الأطباء البيولوجيين. حيث طالب الوزير بتسخير وتجنيد مختلف هذه المؤسسات الصيدلانية في هذه الفترة. كما أسدى الوزير تعليمة لمجموع المتعاملين بضرورة حشد اليد العاملة والوسائل بغية ضمان الإتاحة والتموين المستمر لهذه المواد. من خلال رفع القدرة الإنتاجية وتعديل برامج الاستيراد والتوزيع وفقا لاحتياجات و طلب السوق وإعادة النظر في المخزون الإستراتيجي لثلاثة أشهر على الأقل

وأوضح البيان، أنه يتوجب على مختلف المؤسسات كل في مجال تخصصها مدعوة إلى تقديم البرامج التقديرية الخاصة بالتصنيع، الإستيراد. أو توزيع المواد للمصالح المختصة بوزارة الصناعة الصيدلانية. بعرض الكمية والمؤسسات المستقبلة وهذا لفترة شهري أوت وسبتمبر. وأوضح بضرورة عرض كل الكميات المستوردة أو المنتجة أو الممنوحة في السوق من أجل ضمان اتاحتها للمرضى. مشددا على ان أية ممارسات غير شرعية للمضاربة أو الإحتكار أو البيع الموازي تعرض مرتكبها للعقوبة وفقا للتشريع المعمول به